Бойцы на БМП-3 из группировки войск «Запад» уничтожили блиндажи ВСУ

Экипажи БМП-3 мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» помогли штурмовикам и уничтожили блиндажи, пулеметные гнезда и живую силу ВСУ в зоне спецоперации. Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы наших мотострелков.

Огонь велся на закрытых позициях из 100-мм пушек. Была уничтожена пехота противника, а потом автотранспорт, участвующий в подвозе подкреплений, боеприпасов и проводивший ротацию.

Расчеты дронов контролируют поражение целей, о результатах оперативно сообщается экипажу. Это позволяет корректировать и переносить огонь на более приоритетные цели, сообщается в оборонном ведомстве.

Российский военнослужащий с позывным «Дантист» рассказал про работу экипажей БМП-3.

«Была стрельба с закрытой огневой позиции по пехоте противника. Помогали нашим штурмовым отрядам заходить, продвигаться по посадке. отрабатывали по блиндажам противника, по пулеметному гнезду», - пояснил боец.

После выполнения боевой задачи экипажи БМП-3 покинули огневые позиции и отправились в отстойник в безопасном районе.

В Минобороны подчеркивают, что российские военнослужащие своевременно и в нужном количестве получают снаряды, топливо и экипировку. У бойцов есть все, что нужно для успешного выполнения задач, включая необходимые детали и запасные части для машин, а также снаряды.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.