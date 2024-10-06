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В Запорожской области наградили добровольцев отрядов БАРС

Сразу после торжественной церемонии бойцы вернулись к выполнению боевых задач.
2024-10-06 11:55:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Запорожской области добровольцам отрядов БАРС группировки войск «Днепр» вручили государственные и ведомственные награды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В торжественном мероприятии приняли участие представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Александр Туляганов. Он от имени Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина и руководства оборонного ведомства поблагодарил бойцов за эффективную работу в зоне специальной операции и пожелал им здоровья, а также успешного выполнения задач.

В МО РФ отметили, что среди награжденных оказался командир минометного расчета отряда «Барс-11» с позывным «Манул», находящийся в зоне СВО с сентября прошлого года. Он получил медалью «За храбрость» за вскрытие вражеского блиндажа.

Всего же наград удостоились несколько десятков добровольцев. Сразу после торжественной церемонии они вернулись к выполнению боевых задач.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#награждение #медали #Днепр #МО РФ #барс #запорожская область
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