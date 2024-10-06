Вадим Самойлов и военный ансамбль ЦВО вместе спели для студентов

Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов и ансамбль песни и пляски Центрального военного округа дали в Ростове-на-Дону совместный концерт для студентов. Об этом сообщило Минобороны России.

«Я очень рад, что все большее количество молодых людей все-таки разбираются, что происходит и начинают вливаться в ряды волонтеров, помощников военным, просто занимают какую-то осознанную гражданскую позицию. Это здорово», - сказал рок-музыкант.

В Ростове-на-Дону Самойлов исполнил свои самые известные песни. Военный ансамбль выступил с патриотическими и лирическими композициями российской эстрады.

«Для нас это не первая встреча. Мы часто пересекаемся с Вадимом в зоне СВО. Сегодня мы представили совместные концертные номера. Волнительно, но мы с ним, можно сказать, на одной волне», - рассказал Артем Бутяев, хормейстер фронтовой творческой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО.

Артисты вместе спели одну из самых известных музыкальных композиций группы «Агата Кристи» - песню «Никогда».

После концерта работала выставка «Время в лицах», организованная общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию»» Ростовской области, и выставка шевронов СВО от «Общероссийского Народного фронта» Свердловской области.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.