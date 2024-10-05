Более 90 жителей Гонконга госпитализированы с опасной инфекцией

Четыре жителя Гонконга скончались от стрептококковой инфекции, еще четверо находятся в критическом состоянии.

Всего инфекцией заразился 91 человек, сообщили РИА Новости в региональном центре защиты здоровья при Департамента здравоохранения.

Речь идет о заражении штаммом ST283. При проведении анализов выяснилось, что большинство заболевших употребляли в пищу сырую пресноводную рыбу, которую покупали на рынках в разных районах Гонконга.

Медики обратились к жителям с просьбой использовать перчатки при разделке рыбы, не есть ее в сыром виде, а также обращаться за квалифицированной помощью при появлении первых симптомов.