Делегация из РФ передала машины скорой помощи больницам Сирии

Делегация правительства Нижегородской области провела двусторонние встречи с администрацией провинции Латакия в Сирии и передала гуманитарную помощь в медицинские и образовательные учреждения. Российские военнослужащие обеспечили работу делегации, сообщает Минобороны России.

Нижегородская область передала машины скорой помощи в медучреждения города Латакия, военный госпиталь города Хомс и больницы христианских деревень Скальбия и Мхарда провинции Хама.

Кроме того, департаменту здравоохранения провинции Латакия передали мобильные фельдшерско-акушерские пункты на базе автомобилей «Газель».

Рабочую группу возглавлял заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников. Этот регион подготовил гуманитарный груз. Кроме того, областное правительство содействовало проведению ремонта в школе-интернате детей сирот войны «Масахи».

Члены делегации вместе с военнослужащими российского Центра по примирению враждующих сторон вручили детям школьные портфели с канцелярскими принадлежностями и сладкие подарки.

Гости из России посетили школу имени Аль-Кумайета Бледи. Там открылся интерактивный класс для изучения русского языка. Его оборудовали при поддержке министерства образования Нижегородской области.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.