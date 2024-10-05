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Делегация из РФ передала машины скорой помощи больницам Сирии

Департаменту здравоохранения провинции Латакия передали мобильные фельдшерско-акушерские пункты на базе автомобилей «Газель».
2024-10-05 06:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Делегация правительства Нижегородской области провела двусторонние встречи с администрацией провинции Латакия в Сирии и передала гуманитарную помощь в медицинские и образовательные учреждения. Российские военнослужащие обеспечили работу делегации, сообщает Минобороны России.

Нижегородская область передала машины скорой помощи в медучреждения города Латакия, военный госпиталь города Хомс и больницы христианских деревень Скальбия и Мхарда провинции Хама.

Кроме того, департаменту здравоохранения провинции Латакия передали мобильные фельдшерско-акушерские пункты на базе автомобилей «Газель».

Рабочую группу возглавлял заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников. Этот регион подготовил гуманитарный груз. Кроме того, областное правительство содействовало проведению ремонта в школе-интернате детей сирот войны «Масахи».

Члены делегации вместе с военнослужащими российского Центра по примирению враждующих сторон вручили детям школьные портфели с канцелярскими принадлежностями и сладкие подарки.

Гости из России посетили школу имени Аль-Кумайета Бледи. Там открылся интерактивный класс для изучения русского языка. Его оборудовали при поддержке министерства образования Нижегородской области.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#сирия #Минобороны России #Латакия #Хомс #гуманитарная помощь #ЦПВС РФ в САР
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