Trend: азербайджанские депутаты призвали прекратить деятельность USAID

Группа депутатов парламента Азербайджана обратилась к министру иностранных дел Джейхуну Байрамову с предложением прекратить деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) в стране. Обращение публикует агентство Trend.
Депутаты Милли Меджлиса призвали приостановить все проекты, которые реализуют USAID и неправительственные организации США в Азербайджане.
Причиной стало обращение, которое направили 3 октября 60 конгрессменов США государственному секретарю Энтони Блинкену. Они призвали Вашингтон привлечь Азербайджан к ответственности за «этнические чистки» в Карабахе, нарушения прав человека и международного гуманитарного права.
В ответ азербайджанские парламентарии предложили главе МИД прекратить действие соглашений между странами. В их числе - Совместное заявление «О будущих военных и оборонных связях между Азербайджанской Республикой и США» от 1997 года и Соглашение «О закупках оборудования и взаимном обслуживании между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Соединенных Штатов Америки» от 2013 года.
Обращение подписали 43 депутата парламента Азербайджана.
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