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Trend: азербайджанские депутаты призвали прекратить деятельность USAID

Кроме того, в парламенте предложили прекратить действие соглашений с США.
Владимир Рубанов 2024-10-05 23:27:19
© Фото: meclis.gov.az

Группа депутатов парламента Азербайджана обратилась к министру иностранных дел Джейхуну Байрамову с предложением прекратить деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) в стране. Обращение публикует агентство Trend.

Депутаты Милли Меджлиса призвали приостановить все проекты, которые реализуют USAID и неправительственные организации США в Азербайджане.

Причиной стало обращение, которое направили 3 октября 60 конгрессменов США государственному секретарю Энтони Блинкену. Они призвали Вашингтон привлечь Азербайджан к ответственности за «этнические чистки» в Карабахе, нарушения прав человека и международного гуманитарного права.

В ответ азербайджанские парламентарии предложили главе МИД прекратить действие соглашений между странами. В их числе - Совместное заявление «О будущих военных и оборонных связях между Азербайджанской Республикой и США» от 1997 года и Соглашение «О закупках оборудования и взаимном обслуживании между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Соединенных Штатов Америки» от 2013 года.

Обращение подписали 43 депутата парламента Азербайджана.

#сша #usaid #Азербайджан #Парламент #соглашения #агентство США по международному развитию
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