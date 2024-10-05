Trend: азербайджанские депутаты призвали прекратить деятельность USAID

Группа депутатов парламента Азербайджана обратилась к министру иностранных дел Джейхуну Байрамову с предложением прекратить деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) в стране. Обращение публикует агентство Trend.

Депутаты Милли Меджлиса призвали приостановить все проекты, которые реализуют USAID и неправительственные организации США в Азербайджане.

Причиной стало обращение, которое направили 3 октября 60 конгрессменов США государственному секретарю Энтони Блинкену. Они призвали Вашингтон привлечь Азербайджан к ответственности за «этнические чистки» в Карабахе, нарушения прав человека и международного гуманитарного права.

В ответ азербайджанские парламентарии предложили главе МИД прекратить действие соглашений между странами. В их числе - Совместное заявление «О будущих военных и оборонных связях между Азербайджанской Республикой и США» от 1997 года и Соглашение «О закупках оборудования и взаимном обслуживании между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Соединенных Штатов Америки» от 2013 года.

Обращение подписали 43 депутата парламента Азербайджана.