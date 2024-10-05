Посол РФ: слушания по иску Киева о морских правах успешно прошли для РФ

Посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин заявил, что слушания в международном арбитраже в Гааге по иску Украины о правах в Черном, Азовском морях и в Керченском проливе прошли успешно для РФ.

«Без всяких сомнений, была представлена субстантивная, аргументированная позиция с опорой на правовые и фактологические аргументы», - заявил глава российской делегации журналистам.

Кузьмин подчеркнул, что Москва привлекла для участия экспертов, некоторые из них были из-за рубежа. Он спрогнозировал вынесение вердикта судей на следующий год из-за объемности дела.

Москва запросила отклонение всех требований Киева по этому делу. Кузьмин отметил, что объекты исторически являются внутренними водами и не подпадают под действие Конвенции ООН. По его словам, изменение их статуса из краткосрочных политических нужд бессмысленно.

Ранее Украина подала иск в международный суд в 2016 году. Для проведения суда создали международный трибунал при помощи Постоянной палаты третейского суда в Гааге.