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Буркина-Фасо начала отзывать у иностранцев лицензии на добычу золота

По словам президента переходного периода, теперь страна будет сама добывать золото.
Елизавета Кондрикова 2024-10-05 18:57:15
© Фото: IMAGO, Michael Piepgras Globallookpress

Западноафриканское государство Буркина-Фасо начало отзывать лицензии на добычу золота у некоторых иностранных компаний, сообщил президент переходного периода Ибрагим Траоре. Названия фирм, у которых будут отзывать лицензии на деятельность, он не раскрыл.

«Я не понимаю, почему мы можем добывать золото самостоятельно и при этом даем такую возможность международным корпорациям», - объяснил он свое решение в эфире местного телеканала RTB.

Он заключил, что теперь страна будет добывать золото самостоятельно, а рудники могут перейти в государственную собственность. Об этом президент рассказал, отвечая на вопрос журналиста о судьбе одного из золотых рудников в иностранном владении.

#в стране и мире #Африка #буркина-фасо #добыча золота #золото #лицензии #иностранные компании
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