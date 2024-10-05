Буркина-Фасо начала отзывать у иностранцев лицензии на добычу золота

Западноафриканское государство Буркина-Фасо начало отзывать лицензии на добычу золота у некоторых иностранных компаний, сообщил президент переходного периода Ибрагим Траоре. Названия фирм, у которых будут отзывать лицензии на деятельность, он не раскрыл.

«Я не понимаю, почему мы можем добывать золото самостоятельно и при этом даем такую возможность международным корпорациям», - объяснил он свое решение в эфире местного телеканала RTB.

Он заключил, что теперь страна будет добывать золото самостоятельно, а рудники могут перейти в государственную собственность. Об этом президент рассказал, отвечая на вопрос журналиста о судьбе одного из золотых рудников в иностранном владении.