Ми-28 ударил ракетами по технике и живой силе ВСУ в Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ ударил по бронированной технике и живой силе противника в приграничье Курской области. Кадры боевой работы публикует Минобороны России.

Удар наносился авиационными ракетами по заранее разведанным целям врага, уточняет ведомство. Экипаж вертолета применил средства поражения и благополучно вернулся на площадку вылета.

По данным разведки, техника и личный состав ВСУ были успешно уничтожены.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.