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Ми-28 ударил ракетами по технике и живой силе ВСУ в Курской области

Экипаж ударил по противнику авиационными ракетами.
Виктория Бокий 2024-10-05 17:32:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ ударил по бронированной технике и живой силе противника в приграничье Курской области. Кадры боевой работы публикует Минобороны России.

Удар наносился авиационными ракетами по заранее разведанным целям врага, уточняет ведомство. Экипаж вертолета применил средства поражения и благополучно вернулся на площадку вылета.

По данным разведки, техника и личный состав ВСУ были успешно уничтожены.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#армия #ми-28 #Минобороны РФ #вертолет #Курская область #боевая работа
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