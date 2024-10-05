На 83-м году жизни умерла бывший главный редактор «Союзмультфильма»

На 83-м году жизни умерла бывший главный редактор киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Папорова. Об этом сегодня сообщает телеграм-канал Shot.

По его информации, Татьяна Васильевна скончалась в минувшую пятницу в своей квартире в Москве. Причиной смерти могла стать онкология.

Татьяна Папорова проработала на «Союзмультфильме» более 40 лет. Она занималась созданием многих культовых мультфильмов, в том числе «Винни-Пух», «Бременские музыканты», «Ну, погоди!» и «Чебурашка».

В 2006 году Татьяна Васильевна стала главным редактором киностудии. Через месяц ей должно было исполниться 83 года.