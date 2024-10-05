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В Турции столкнулись два автобуса с туристами, пострадали 12 человек

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром в провинции Анталья.
Сергей Лебедев 2024-10-05 16:17:10
© Фото: Walter G. Allgöwer, http://imagebroker.com/#/search, Global Look Press

Сегодня около половины одиннадцатого утра в турецкой провинции Анталья столкнулись два автобуса с туристами. Об этом сообщает агентство IHA. Отмечается, что авария произошла на трассе D400.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 12 человек. Среди раненых водитель и пассажиры. Их жизни ничего не угрожает.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, авария произошла, когда из стоящего на обочине автобуса высаживались туристы.

#в стране и мире #авария #происшествие #Туристы #ДТП #автобус #Анталья
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