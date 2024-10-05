В Турции столкнулись два автобуса с туристами, пострадали 12 человек

Сегодня около половины одиннадцатого утра в турецкой провинции Анталья столкнулись два автобуса с туристами. Об этом сообщает агентство IHA. Отмечается, что авария произошла на трассе D400.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 12 человек. Среди раненых водитель и пассажиры. Их жизни ничего не угрожает.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, авария произошла, когда из стоящего на обочине автобуса высаживались туристы.