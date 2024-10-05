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Боец Турист рассказал о работе военных инженеров в Курской области

Инженерно-саперный батальон группировки войск «Север» выполняют целый комплекс задач - от разминирования вражеских взрывоопасных предметов до создания фортификационных сооружений.
2024-10-05 07:17:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры работы инженерных подразделений в приграничном районе Курской области. Военные возводят укрепления, блиндажи и капониры для временного размещения бойцов группировки войск «Север».

В работе используются современные разнообразные образцы специальной военной техники и вооружения, подчеркивает оборонное ведомство.

«Инженерные войска решают большой круг задач. Работы по инженерному оборудованию и фортификационному сооружению в тылу, оборудование исходных районов по сосредоточению наших войск в качестве резервов, или отвода сюда в плане ротаций, для отдыха. Общевойсковые подразделения будут укрыты и из этих районов им будет быстрее выдвинуться в район боевого предназначения», - прокомментировал заместитель командира саперного батальона с позывным «Турист».

Помимо возведения укреплений военные инженеры обезвреживают минные поля противника, восстанавливают дороги, переправы, создают системы водоочистки и электрообеспечения.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #Военные инженеры #Курская область #фортификационные сооружения #группировка "север"
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