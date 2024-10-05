Боец Турист рассказал о работе военных инженеров в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры работы инженерных подразделений в приграничном районе Курской области. Военные возводят укрепления, блиндажи и капониры для временного размещения бойцов группировки войск «Север».

В работе используются современные разнообразные образцы специальной военной техники и вооружения, подчеркивает оборонное ведомство.

«Инженерные войска решают большой круг задач. Работы по инженерному оборудованию и фортификационному сооружению в тылу, оборудование исходных районов по сосредоточению наших войск в качестве резервов, или отвода сюда в плане ротаций, для отдыха. Общевойсковые подразделения будут укрыты и из этих районов им будет быстрее выдвинуться в район боевого предназначения», - прокомментировал заместитель командира саперного батальона с позывным «Турист».