Боец Турист рассказал о работе военных инженеров в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры работы инженерных подразделений в приграничном районе Курской области. Военные возводят укрепления, блиндажи и капониры для временного размещения бойцов группировки войск «Север».
В работе используются современные разнообразные образцы специальной военной техники и вооружения, подчеркивает оборонное ведомство.
«Инженерные войска решают большой круг задач. Работы по инженерному оборудованию и фортификационному сооружению в тылу, оборудование исходных районов по сосредоточению наших войск в качестве резервов, или отвода сюда в плане ротаций, для отдыха. Общевойсковые подразделения будут укрыты и из этих районов им будет быстрее выдвинуться в район боевого предназначения», - прокомментировал заместитель командира саперного батальона с позывным «Турист».
Помимо возведения укреплений военные инженеры обезвреживают минные поля противника, восстанавливают дороги, переправы, создают системы водоочистки и электрообеспечения.
Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.
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