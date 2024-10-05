Момент уничтожения пункта управления БПЛА ВСУ попал на видео

Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры объективного контроля публикует Минобороны России.
В ходе разведки наши военные обнаружили пункт управления и скопление живой силы одного из подразделений ВСУ.
После того, как были определены и подтверждены координаты нахождения врага, российские военные приняли решение об огневом ударе по противнику.
С помощью БПЛА незамедлительно была наведена артиллерия. Пункт управления и живая сила врага были разбиты и уничтожены.
Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.
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