Момент уничтожения пункта управления БПЛА ВСУ попал на видео

Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры объективного контроля публикует Минобороны России.

В ходе разведки наши военные обнаружили пункт управления и скопление живой силы одного из подразделений ВСУ.

После того, как были определены и подтверждены координаты нахождения врага, российские военные приняли решение об огневом ударе по противнику.

С помощью БПЛА незамедлительно была наведена артиллерия. Пункт управления и живая сила врага были разбиты и уничтожены.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.