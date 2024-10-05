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Момент уничтожения пункта управления БПЛА ВСУ попал на видео

На кадрах объективного контроля видно, как в считанные секунды вражеский объект был разбит несколькими ударами артиллерии.
2024-10-05 14:32:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры объективного контроля публикует Минобороны России.

В ходе разведки наши военные обнаружили пункт управления и скопление живой силы одного из подразделений ВСУ.

После того, как были определены и подтверждены координаты нахождения врага, российские военные приняли решение об огневом ударе по противнику.

С помощью БПЛА незамедлительно была наведена артиллерия. Пункт управления и живая сила врага были разбиты и уничтожены.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#Минобороны #бпла #Курская область #ВСУ #спецоперация #уничтожение #пункт управления
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