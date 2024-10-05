Российские войска освободили Желанное Второе в ДНР. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции.

Населенный пункт удалось взять под контроль благодаря активным и решительным действиям «Южной» группировки войск, уточнили в МО РФ.

По последним данным военного ведомства, потери ВСУ за последние сутки составили до 1925 боевиков.

Всего за время СВО враг потерял 646 самолетов, 283 вертолета, 32 871 дронов, 580 ЗРК, 18 527 танков и других боевых бронемашин, 1469 боевых машин РСЗО, 15 619 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 942 единицы военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.