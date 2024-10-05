Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону поздравительное письмо ко дню рождения.

«Под Вашим руководством Таджикистан успешно движется по пути социально-экономического развития, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства отметил совместные усилия, направленные на дальнейшее упрочнение отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Таджикистаном. Путин также назвал взаимовыгодным продвижение связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.

В поздравительной телеграмме президент РФ упомянул встречу глав двух стран, которая состоится в ближайшее время.

Заканчивая поздравление, российский лидер пожелал Эмомали Рахмону доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности.