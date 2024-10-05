Ремонтники эвакуировали подбитый танк ВСУ на Авдеевском направлении

Экипаж ремонтно-эвакуационной группы группировки войск «Центр» успешно эвакуировал захваченный в бою танк ВСУ на Авдеевском направлении. Кадры их работы показало Минобороны России.

«Чтобы выдернуть танк, проводится техразведка пешком. Идем, смотрим мины. Дальше едем за ним. Зацепляем меньше чем за минуту. Один смотрит мины, другой наблюдает за небом», - рассказал старший мастер БРЭМ с позывным Фаза.

В этот раз экипаж тоже провел эвакуацию трофейной техники в два этапа. Сначала военнослужащие провели инженерную разведку района эвакуации и маршрута подъезда к танку. А потом отбуксировали его в безопасный район.

По словам старшего мастера БРЭМ, подбитой техники противника попадается много, но в основном она сгоревшая и уже не нужна нашим бойцам. Этот танк ВСУ подорвался на противотанковой мине, а потом его добили FPV-дронами.

Специалисты осмотрели машину и определили, что с ней делать дальше.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.