NYT сообщила о массовых увольнениях в Секретной службе США

Агенты Секретной службы США, которая занимается охраной и безопасностью первых лиц государства, массово увольняются из-за постоянных переработок, фаворитизма при найме и продвижении по карьерной лестнице.

О проблеме сообщает газета New York Times. Согласно опросу бывших агентов, Секретная служба оказалась не готова к такому количеству мероприятий высокого уровня, как в 2024 году.

«Вместо того, чтобы расти по мере приближения сложного года, служба сокращалась. По меньшей мере 1400 из 7800 сотрудников уволились в 2022 и 2023 финансовом году, что стало крупнейшим оттоком из агентства за по меньшей мере последние два десятка лет», - пишет издание.

Первыми на выход потянулись наиболее опытные сотрудники Секретной службы, сообщает NYT. При этом руководство не успело подготовить кадровый резерв и заменить уволившихся оказалось некем.

То, что в охране первых лиц США не все в порядке говорят и два неудавшихся покушения на жизнь экс-президента, а ныне кандидата на высший пост Дональда Трампа.

По мнению журналистов, это стало возможно из-за плохой коммуникации между агентами и отсутствия современных технических средств разведки.