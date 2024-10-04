МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NYT сообщила о массовых увольнениях в Секретной службе США

По данным журналистов NYT, увольнения из Секретной службы в 2022/23 годах стали крупнейшим оттоком кадров за последние 20 лет.
Ян Брацкий 2024-10-04 09:07:44
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNPConsolidated, News Photos, Global Look Press

Агенты Секретной службы США, которая занимается охраной и безопасностью первых лиц государства, массово увольняются из-за постоянных переработок, фаворитизма при найме и продвижении по карьерной лестнице.

О проблеме сообщает газета New York Times. Согласно опросу бывших агентов, Секретная служба оказалась не готова к такому количеству мероприятий высокого уровня, как в 2024 году.

«Вместо того, чтобы расти по мере приближения сложного года, служба сокращалась. По меньшей мере 1400 из 7800 сотрудников уволились в 2022 и 2023 финансовом году, что стало крупнейшим оттоком из агентства за по меньшей мере последние два десятка лет», - пишет издание.

Первыми на выход потянулись наиболее опытные сотрудники Секретной службы, сообщает NYT. При этом руководство не успело подготовить кадровый резерв и заменить уволившихся оказалось некем.

То, что в охране первых лиц США не все в порядке говорят и два неудавшихся покушения на жизнь экс-президента, а ныне кандидата на высший пост Дональда Трампа.

По мнению журналистов, это стало возможно из-за плохой коммуникации между агентами и отсутствия современных технических средств разведки.

#в стране и мире #сша #Трамп #Вашингтон #Секретная служба #увольнения
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 