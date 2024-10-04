Частная нефтебаза горит в Пермском крае на 10 тысячах «квадратов»

Частная нефтебаза объята пламенем в Пермской области. Инцидент произошел в промышленной зоне.

К этому часу огонь охватил площадь в 10 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

«В промзоне деревни Осенцы горит частная база по хранению нефтепродуктов. Огонь охватил емкости с топливом», - говорится в сообщении.

Спасателям удалось предотвратить дальнейшее распространение пламени и его переход на жилые дома, административный корпус и сухую траву.

Сейчас на тушении работают более 60 человек, привлечены 19 единиц специализированной техники.

О причинах возгорания и возможных пострадавших информации не поступало. Территория оцеплена, на месте работают представители всех оперативных служб. Огонь удалось локализовать.