«Краеугольный камень обороны ВСУ»: как наши бойцы освобождали Угледар

Российский флаг над Угледаром. Штурмовики группировки войск «Восток» устанавливают триколоры по мере продвижения - сначала на восточной и западной окраинах, а 1 октября уже над зданием администрации города. В этот же день киевский режим дает своим формированиям команду отходить - очевидно, тянули до возвращения Зеленского из Америки. Но выхода уже нет, все пути перекрыты. Наши военные находят в городе брошенными не только сотни тел погибших, но и раненых ВСУшников.

Угледар - не просто город. Это краеугольный камень обороны ВСУ на всем Южно-Донецком направлении. Он расположен на господствующей высоте. Огневые точки в многоэтажной застройке, наблюдательные пункты и ретрансляторы на высотных сооружениях двух шахт - все это позволяло контролировать местность на десятки километров. Боевики могли наносить удары по дорогам на освобожденной территории - в частности, по железнодорожной ветке Донецк - Мариуполь, что осложняло военную логистику наших войск.

Под землей враг оборудовал разветвленную систему укреплений. Больше двух лет угледарский гарнизон ВСУ держал здесь оборону. Наш снайпер с позывным Пушкин уже больше года на Угледарском направлении.

«В обороне проще. Расход боеприпасов меньше в разы, чем при наступлении. И если грамотно расставлены укрепрайоны, то гораздо проще защищаться. Но нашли ключик и взломали их оборону», - говорит он.

Угледар сначала фактически окружили, перерезав пути снабжения. На северо-востоке от города подразделения группировки войск «Восток» в августе освободили Константиновку, а в сентябре и Водяное, взяв под контроль трассу и транспортный узел. В то же время выбили врага из Пречистовки на юго-западе от города. Зачистили опорные пункты в лесопосадках и подошли к Угледару с западного направления. Здесь дорогу штурмовикам прокладывали танкисты морской пехоты Тихоокеанского флота.

«При подходе к Угледару наш танк выполнял задачи по преодолению минно-взрывных заграждений, оказывал огневую поддержку штурмовым группам. Штурмовые группы заходили в лесополосы и зачищали полностью», - рассказал командир танкового взвода с позывным Берсерк.

Над штурмовым танком сооружение из стальных листов и решеток. Тотальная антидроновая защита, которую бойцы называют «Царь-мангал». Такие машины шли первыми. Они специальными тралами прокладывали дорогу через минные заграждения.

Противоминный трал на штурмовом танке - отдельный агрегат. В нем есть устройство, которое активирует магнитные мины. Катки обезвреживают мины нажимного действия. Трал выдерживает подрывы без ущерба для экипажа.

Танкисты рассказывают, что разных мин под Угледаром - как звезд на небе. Противник тщательно заминировал все подходы к городу.

«При заходе на опорник сработала мина кумулятивная. Она сработала чуть сзади. Это спасло экипаж от подрыва», - говорит Берсерк.

Успех штурмовых действий обеспечила массированная артподготовка. Наши беспилотники-разведчики кружили над Угледаром в режиме 24/7. Они онлайн сообщали координаты целей. По ним отрабатывали боевые самолеты и артиллерия. Точечные удары наносили операторы ударных беспилотников.

В результате угледарский гарнизон боевиков оказался зажат с двух сторон, а единственная дорога на Богоявленку оказалась под полным огневым контролем нашей «Восточной» группировки. Националисты пытались выходить из Угледара малыми группами. Живыми доходили примерно двое из десяти. Сотни боевиков сдались в плен, когда штурмовые группы проводили зачистку города. Снайпер штурмовой группы с позывным Мага принимал участие в освобождении Угледара.

«Я сегодня оттуда вышел. Почистили мы огромную территорию. Но нет-нет все равно где-то прячутся, скрываются», - рассказал снайпер с позывным Мага.

Уже покинув город, украинские боевики пытаются наносить по нему удары с помощью дронов-камикадзе и дальнобойной артиллерии. Это не мешает нашим военным оказывать помощь населению. В городе остались больше сотни жителей, не захотевших уходить на территорию, подконтрольную киевскому режиму. Их обеспечивают лекарствами и продовольствием.

«Что касается гражданского населения - там порядка 115 человек. Им оказывается со стороны военных необходимая помощь. Впоследствии этот функционал перейдет к ДНР. После разминирования будет дана оценка и будут выстроены планы по восстановлению данного населенного пункта», - рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

За Угледаром возвышенностей, подобных той, на какой стоит город, нет на десятки километров. Населенные пункты ДНР, которые пока удерживает киевский режим, - Курахово, Богоявленка и крупный транспортно-логистический узел ВСУ Великая Новоселка, - расположены в низине. Это создает благоприятные условия для развития наступления и освобождения территории Донецкой Народной Республики. Глава ДНР сегодня заявил об учреждении в республике новой государственной награды - за освобождение Угледара.