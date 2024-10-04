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Минобороны показало кадры освобождения Угледара

Экипаж Т-80БВМ заходил в Угледар с запада и прокладывал путь штурмовикам.
2024-10-04 05:00:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало кадры боевой работы танкистов во время освобождения Угледара Донецкой Народной Республики и съемки с поднятыми российскими флагами.

Российским штурмовикам помогали танкисты бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» из Камчатского края. Грамотные действия танков Т-80БВМ оказали решающее значение во время штурма последних опорных пунктов ВСУ в городе.

«При заходе с западной стороны зачищали опорные пункты. Непосредственно мой танк выполнял задачи по преодолению минно-взрывных заграждений. Оказывали огневую поддержку штурмующим группам. Мы заходили к лесополосам, тралили. После заведения штурмовых групп в лесополосы откатывались», - рассказал командир танкового взвода с позывным Берсерк.

Экипаж Т-80БВМ заходил в Угледар с запада и прокладывал путь штурмовикам. Установленный впереди трал выдержал по меньшей мере четыре подрыва противотанковых мин.

«На самом деле ощущается только первая мина от неожиданности. А дальше - я когда ехал, за рычагами я не особо ощущал», - рассказал механик-водитель с позывным Бурый.

По словам командира танка, по машине стреляли из всех орудий, а сверху били дроны-камикадзе. Но динамическая защита и дополнительно установленные «мангалы» не подвели.

«Волнение, конечно, всегда есть. Людей без страха не бывает. Но после первого выстрела уже все идет на кураже и профессионально до автоматизма все задачи в голове проложены», - рассказал командир танкового взвода с позывным Берсерк.

Угледар входил в цепь крупных опорных пунктов ВСУ на Южно-Донецком направлении. В сентябре наша пехота прорвалась в город одновременно с двух флангов - в районе населенных пунктов Водяное и Пречистовка. Штурмующие группы поддерживали, в том числе и танковые экипажи морпехов Тихоокеанского флота. Бойцы говорят, что именно тогда стало понятно, что обороне ВСУ в Угледаре приходит конец.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #штурм #Украина #ДНР #ВСУ #Т-80БВМ #угледар
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