В Москве арестован гражданин Нидерландов за нападение на полицейского

В Москве арестовали мужчину, гражданина Нидерландов, за нападение на полицейского. Сегодня в Таганском районном суде Вану Вурдену Харри Йоханесу была избрана мера пресечения - иностранца заключили под стражу на два месяца, пишет Life.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти)», - сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Санкцией предусмотрено наказание для виновных лиц в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Постановлением суда гражданин Нидерландов отправлен в СИЗО до 3 декабря 2024 года.