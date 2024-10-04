МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве арестован гражданин Нидерландов за нападение на полицейского

Иностранца отправили под стражу на срок два месяца, до 3 декабря 2024 года.
Ирина Егорова 2024-10-04 23:31:22
© Фото: moscowcourts, Telegram

В Москве арестовали мужчину, гражданина Нидерландов, за нападение на полицейского. Сегодня в Таганском районном суде Вану Вурдену Харри Йоханесу была избрана мера пресечения - иностранца заключили под стражу на два месяца, пишет Life.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти)», - сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Санкцией предусмотрено наказание для виновных лиц в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Постановлением суда гражданин Нидерландов отправлен в СИЗО до 3 декабря 2024 года.

#Москва #полиция #суд #нападение #нидерланды #Таганский суд
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 