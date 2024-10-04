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В Иркутске задержали руководителей диаспор за незаконную миграцию

Следователи установили, что нелегалам продавали за 8 тысяч рублей сертификаты о знании русского языка.
Владимир Рубанов 2024-10-04 02:31:26
© Фото: ГУ МВД по Иркутской области © Видео: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники МВД и ФСБ задержали руководителей узбекской и таджикской этнических диаспор в Иркутске, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. Задержанных подозревают в организации незаконной миграции.

Силовики установили, что нелегалам продавали за 8 тысяч рублей сертификаты о знании русского языка. Всего с начала года злоумышленники заработали больше 1,5 млн рублей, передает «360».

Задержаны председатель Узбекского национального центра и заместитель председателя Таджикской диаспоры. Предположительно в схеме был задействован центр дополнительного образования.

По липовым сертификатам мигранты получали трудовые патенты и виды на жительство в Иркутской области.

Силовики провели обыски и изъяли у фигурантов компьютеры, флеш-карты, 1,7 млн рублей, банковские карты, охолощенные патроны и документы.

Возбуждены уголовные дела по статьям о коммерческом подкупе и организации незаконной миграции. Одного из фигурантов отправили под стражу, второму избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

#иркутск #мигранты #таджикистан #Иркутская область #Узбекистан #Задержание #нелегальные мигранты #диаспоры
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