В Иркутске задержали руководителей диаспор за незаконную миграцию

Сотрудники МВД и ФСБ задержали руководителей узбекской и таджикской этнических диаспор в Иркутске, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. Задержанных подозревают в организации незаконной миграции.

Силовики установили, что нелегалам продавали за 8 тысяч рублей сертификаты о знании русского языка. Всего с начала года злоумышленники заработали больше 1,5 млн рублей, передает «360».

Задержаны председатель Узбекского национального центра и заместитель председателя Таджикской диаспоры. Предположительно в схеме был задействован центр дополнительного образования.

По липовым сертификатам мигранты получали трудовые патенты и виды на жительство в Иркутской области.

Силовики провели обыски и изъяли у фигурантов компьютеры, флеш-карты, 1,7 млн рублей, банковские карты, охолощенные патроны и документы.

Возбуждены уголовные дела по статьям о коммерческом подкупе и организации незаконной миграции. Одного из фигурантов отправили под стражу, второму избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.