ВС РФ нанесли удар «Искандером-М» по ВСУ под Сумами

Минобороны России показало кадры уничтожения района, где находились скопления живой силы ВСУ, в частности ротно-тактическая группа 47-й механизированной бригады киевского режима в населенном пункте Фрунзенка в Сумской области.

Их обнаружили в ходе разведки военнослужащими группировки войск «Север». Они вскрыли район их сосредоточения, который был расположен в лесополосе.

Наши бойцы ударили по бригаде оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». Всего ликвидировано 12 боевых бронированных машин, 5 пикапов и до 80 боевиков ВСУ.

На кадрах МО видно, как наши бойцы наводят прицел, а после наносят сокрушительный удар. На месте остался лишь черный след, который последовал за яркой вспышкой от выстрела нашего оружия.

Ранее совещание руководства бригады ВСУ накрыли «Искандером-М» под Херсоном. МО сообщало, об уничтожении до 60 человек, также трех микроавтобусов и 12 легковых автомобилей противника.