В МО Польши назвали забор на границе с Белоруссией «дырявым как сито»

Забор на границе с Белоруссией находится в плохом состоянии, заявил замглавы Минобороны республики Цезарий Томчик. Отмечается, что ограда была выстроена прошлым руководством.

«Мы застали дырявый забор - он должен был служить заслоном от всего того, что угрожает нам с востока, а оказался дырявым как сито», - ответил Томчик на пресс-конференции журналистам.

При этом забор на польско-белорусской границе можно преодолеть за 25 секунд, ранее говорил глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш.



Томчик заявил, что на модернизацию забора понадобится около 370 миллионов долларов. Само ограждение состоит из стальных решетчатых блоков протяженностью 186 километров и высотой в 5,5 метра. В последний раз его строили в 2022 году.