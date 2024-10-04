Умерла создатель «Щелкунчика» и «Дюймовочки» мультипликатор Восканьянц

Легендарный мультипликатор, одна из создательниц «Щелкунчика» и «Дюймовочки» Марина Восканьянц ушла из жизни на 91-м году. Об утрате сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма», где художница проработала более 30 лет, Сергей Капков.

«Марина Константиновна Восканьянц прожила долгую жизнь, стала заслуженным художником РФ, получила почетный приз Суздальского фестиваля за вклад в профессию, воспитала прекрасную дочь Таню Подгорскую, которая пошла по маминым стопам. И стала легендой. Светлая память...» - написал Капков в своем Telegram.

По его словам, визиткой художницы являлись танцевальные сцены, в особенности танец Маши в «Щелкунчике», пишет Радио Sputnik. Восканьянц является обладательницей множества наград в области анимации, а также звания заслуженного художника нашей страны.

Из-под «пера» Восканьянц также вышли такие мультфильмы, как «Трое из Простоквашино», «Бременские музыканты», «В стране невыученных уроков», «Конек-горбунок» и многие другие, известные множеству россиян работы.