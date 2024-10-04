Восемнадцать человек погибли при ударе Израиля по лагерю Тулькарм

Не менее 18 человек стали жертвами израильского удара по лагерю Тулькарм в одноименном городе. Об этом сообщил Минздрав Палестины.

Данные обновляются примерно каждые пол часа, количество погибших растет. Город Тулькарм находится на Западном берегу реки Иордан.

Израиль продолжает наносить удары, перенеся фокус своей операции с Газы на Ливан после почти года трансграничных столкновений с «Хезболлой» из-за войны в Газе, когда группировка заявила о своей поддержке движения ХАМАС. Израиль убил лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу, что может дестабилизировать ситуацию в Ливане и регионе в целом.