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Армия Израиля заявила о перехвате подозрительной цели в центре страны

Ранее ночью ВВС Израиля перехватили два беспилотных летательных аппарата.
Владимир Рубанов 2024-10-03 05:23:48
© Фото: Idf Spokesperson Keystone Press Agency, Global Look Press

Армия обороны Израиля сообщила, что израильские ВВС перехватили подозрительную воздушную цель у побережья района Дан в центральной части страны. Об этом говорится в Telegram-канале армейской пресс-службы.

Ранее ночью ВВС Израиля перехватили два беспилотных летательных аппарата. Перед этим в районе Бат-Яма сработали сирены воздушной тревоги.

По данным израильской армии, дроны обезврежены в морском пространстве у берегов района Гуш-Дан. Один из аппаратов упал на открытой местности. Никто не пострадал.

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по территории Израиля. По разным данным, было выпущено до 500 ракет. Несколько человек пострадали. Погиб один палестинец в городе Иерихон на Западном берегу.

#в стране и мире #бпла #беспилотники #Израиль #Иран #ВВС #армия обороны Израиля
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