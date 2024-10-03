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Минобороны доставило свыше 72 тысяч тонн грузов по северному завозу

К перевозке были привлечены 87 морских и речных судов, девять самолетов военно-транспортной авиации и 68 единиц автомобильного транспорта.
2024-10-03 08:16:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России в срок и в полном объеме завершило доставку грузов в районы Крайнего Севера, отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока. В эту навигацию в 135 труднодоступных пунктов перевезли больше 72 тысяч тонн разных материальных средств.

Транспортные средства доставили вооружение и военную технику, горюче-смазочные материалы, котельное топливо, продукты питания, вещи и медикаменты, стройматериалы.

Северный завоз выполняли 87 морских и речных судов, девять самолетов военно-транспортной авиации и 68 единиц автомобильного транспорта. Все они в общей сложности выполнили 196 рейсов.

Военные доставили на теплогенерирующие объекты Крайнего Севера, в отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока более 34 тысяч тонн твердого и жидкого топлива.

В результате в воинских частях созданы запасы материальных средств, которые гарантированно обеспечат потребности до конца навигации 2025 года. Вовремя заменяются вооружение и военная техника новыми и современными образцами.

Мероприятия северного завоза тесно связаны с работами по ликвидации экологического ущерба в Арктической зоне России. В этом году на архипелаге Новая Земля собрали и вывезли обратными рейсами судов 700 тонн металлолома. Всего с 2015 года в Арктической зоне убрали более 32 тысяч тонн металлолома.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #арктика #топливо #Новая земля #Крайний Север #полярный круг #Продовольствие #северный завоз #обеспечение
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