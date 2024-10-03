МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Курской области закупили модульные плоты для спасения жителей

В курском приграничье враг за сутки потерял 300 боевиков и редкую самоходку «Богдана». Семеро всушников сдались в плен. Войска группировки «Север» отразили три попытки прорыва ВСУ через госграницу.
Владислав Кустов 2024-10-03 02:46:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ночью противник снова накапливал силы в приграничных районах Курская области. Места скоплений стали мишенью для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Одновременно к удару с воздуха подключается земля - залпы «Градов». Очередная попытка противника вернуть инициативу в приграничных районах Курской области сорвана.

Задача дальнобойной артиллерии - бить по тылам ВСУ, чтобы боевики не имели возможности подтягивать новые силы и свободно снабжать вторгшуюся на территории Курской области группировку.

«Мы отсекаем резервы противника, накрываем пункты временной дислокации противника, выявляем большие скопления техники и личного состава и стараемся их уничтожить», - рассказал командир реактивной батареи с позывным Пика.

Пять раз ВСУ пытались контратаковать в районе населенного пункта Плехово. Совершали, как говорят военные, накаты и в районах Ольговки, Черкасского Поречного. Все эти попытки не увенчались успехом. Группировка «Север», в свою очередь, продолжает планомерно зачищать лесные массивы - они в Курской области занимают довольно большие площади - выбивают боевиков из населенных пунктов. В тех районах, которые уже освободили от оккупантов, российские военные ищут людей, которые не успели покинуть пока еще опасную зону.

«Целенаправленно и ежедневно ведется работа по эвакуации. Раненые были в начале. Сейчас в основном маломобильные граждане, которые остались там без родственников, без никого. Потихонечку выводим, эвакуируем», - рассказывает командир медицинской роты десантно-штурмового полка с позывным Кавказ.

ВСУ целенаправленно уничтожали мосты через реки, в том числе, чтобы помешать мирным жителям эвакуироваться. Военным приходится вывозить их на безопасную территорию с помощью плавучих средств. Помимо штатных лодок наши бойцы используют то, чем народ помог.

Модульные плоты сделаны таким образом, что им не страшны осколки. Никакая пробоина не потопит. Все дело в наполнении. Внутри не воздух, а пенопласт. Закупить все эти плавсредства удалось быстро - люди в Курской области и по всей стране активно помогают армии.

«Во время СВО появилось большое количество общественных организаций, которые не уехали за границу, а своим делом показывают каждый день в цехах, где-то еще, что они с фронтом. Это люди, которые шьют, плетут, вяжут, передают адресные посылки, делают даже игрушки. И вот это вся страна с нами. Вот смотрите: волонтерская команда "Бумеранг". Это ребята из Адыгеи, которые сделали волонтерские сети, которые сейчас передаются сюда для этих лодок», - рассказывает волонтер Юлия Зимова.

Лодки и плоты ОНФ передал медикам Воздушно-десантных войск. Уже завтра их задействуют для особых боевых задач - по спасению жизней и эвакуации мирных жителей.

#ВДВ #Украина #Курская область #ВСУ #мирные жители #эвакуация #волонтеры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 