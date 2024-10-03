В Курской области закупили модульные плоты для спасения жителей

Ночью противник снова накапливал силы в приграничных районах Курская области. Места скоплений стали мишенью для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Одновременно к удару с воздуха подключается земля - залпы «Градов». Очередная попытка противника вернуть инициативу в приграничных районах Курской области сорвана.

Задача дальнобойной артиллерии - бить по тылам ВСУ, чтобы боевики не имели возможности подтягивать новые силы и свободно снабжать вторгшуюся на территории Курской области группировку.

«Мы отсекаем резервы противника, накрываем пункты временной дислокации противника, выявляем большие скопления техники и личного состава и стараемся их уничтожить», - рассказал командир реактивной батареи с позывным Пика.

Пять раз ВСУ пытались контратаковать в районе населенного пункта Плехово. Совершали, как говорят военные, накаты и в районах Ольговки, Черкасского Поречного. Все эти попытки не увенчались успехом. Группировка «Север», в свою очередь, продолжает планомерно зачищать лесные массивы - они в Курской области занимают довольно большие площади - выбивают боевиков из населенных пунктов. В тех районах, которые уже освободили от оккупантов, российские военные ищут людей, которые не успели покинуть пока еще опасную зону.

«Целенаправленно и ежедневно ведется работа по эвакуации. Раненые были в начале. Сейчас в основном маломобильные граждане, которые остались там без родственников, без никого. Потихонечку выводим, эвакуируем», - рассказывает командир медицинской роты десантно-штурмового полка с позывным Кавказ.

ВСУ целенаправленно уничтожали мосты через реки, в том числе, чтобы помешать мирным жителям эвакуироваться. Военным приходится вывозить их на безопасную территорию с помощью плавучих средств. Помимо штатных лодок наши бойцы используют то, чем народ помог.

Модульные плоты сделаны таким образом, что им не страшны осколки. Никакая пробоина не потопит. Все дело в наполнении. Внутри не воздух, а пенопласт. Закупить все эти плавсредства удалось быстро - люди в Курской области и по всей стране активно помогают армии.

«Во время СВО появилось большое количество общественных организаций, которые не уехали за границу, а своим делом показывают каждый день в цехах, где-то еще, что они с фронтом. Это люди, которые шьют, плетут, вяжут, передают адресные посылки, делают даже игрушки. И вот это вся страна с нами. Вот смотрите: волонтерская команда "Бумеранг". Это ребята из Адыгеи, которые сделали волонтерские сети, которые сейчас передаются сюда для этих лодок», - рассказывает волонтер Юлия Зимова.

Лодки и плоты ОНФ передал медикам Воздушно-десантных войск. Уже завтра их задействуют для особых боевых задач - по спасению жизней и эвакуации мирных жителей.