В Польше открылся первый центр по набору добровольцев для ВСУ

Минобороны Украины после провальных попыток собрать украинский легион в Польше сообщило об открытии там первого центра по набору добровольцев в ряды ВСУ в городе Люблине.

«Украинский легион начал набор добровольцев-граждан Украины в польском Люблине! Первый рекрутинговый центр открылся на базе консульства Украины в Люблине и работает ежедневно», - следует из сообщения в Telegram-канале украинского МО.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщал, что им не удалось сформировать украинский легион из-за отсутствия желающих попасть в ряды ВСУ. Теперь новое предложение по этому вопросу заключается в предоставление Варшавой оружия для добровольцев, а с украинской стороны обещают форму и тыловое обеспечение.



Если добровольцы все-таки найдутся в Люблине, то им придется 35 дней провести в полигоне, а после отправиться продолжить подготовку на базах НАТО, сообщает агенство IAR.