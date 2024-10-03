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В Польше открылся первый центр по набору добровольцев для ВСУ

Желающие служить в рядах ВСУ проведут 35 дней в полигоне, а потом продолжат подготовку на базах НАТО.
Карина Тазетдинова 2024-10-03 22:34:05
© Фото: ministry_of_defense_ua/ Telegram

Минобороны Украины после провальных попыток собрать украинский легион в Польше сообщило об открытии там первого центра по набору добровольцев в ряды ВСУ в городе Люблине.

«Украинский легион начал набор добровольцев-граждан Украины в польском Люблине! Первый рекрутинговый центр открылся на базе консульства Украины в Люблине и работает ежедневно», - следует из сообщения в Telegram-канале украинского МО.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщал, что им не удалось сформировать украинский легион из-за отсутствия желающих попасть в ряды ВСУ. Теперь новое предложение по этому вопросу заключается в предоставление Варшавой оружия для добровольцев, а с украинской стороны обещают форму и тыловое обеспечение.

Если добровольцы все-таки найдутся в Люблине, то им придется 35 дней провести в полигоне, а после отправиться продолжить подготовку на базах НАТО, сообщает агенство IAR.

#Польша #НАТО #ВСУ #люблин
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