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Два сухогруза столкнулись в Босфоре вблизи Стамбула

По данным Минтранспорта Турции, суда отбуксировали к пристани Ахыркапы в Мраморном море, пострадавших нет.
Елизавета Кондрикова 2024-10-03 22:28:16
© Фото: Liu Lei, XinHua Goballookpress

Два сухогруза столкнулись в Босфорском проливе у района Ускюдар турецкого города Стамбул, сообщает газета Milliyet. Речь идет о столкновении 80-метрового сухогруза Ayed-1 и 180-метрового BUNUN ACE.

«В результате инцидента не было человеческих жертв или загрязнения моря, но корабли были повреждены», - говорится в публикации.

Сообщается, что судно Ayed-1 под флагом Того следовало из Батуми в Саудовскую Аравию, BUNUN ACE под флагом Панамы - из Испании в Батуми. Суда были отбуксированы к пристани Ахыркапы в Мраморном море, уточняется в сообщении Министерства транспорта Турции.

#Турция #стамбул #столкновение #сухогруз #минтранспорта турции
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