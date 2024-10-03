Два сухогруза столкнулись в Босфоре вблизи Стамбула

Два сухогруза столкнулись в Босфорском проливе у района Ускюдар турецкого города Стамбул, сообщает газета Milliyet. Речь идет о столкновении 80-метрового сухогруза Ayed-1 и 180-метрового BUNUN ACE.

«В результате инцидента не было человеческих жертв или загрязнения моря, но корабли были повреждены», - говорится в публикации.

Сообщается, что судно Ayed-1 под флагом Того следовало из Батуми в Саудовскую Аравию, BUNUN ACE под флагом Панамы - из Испании в Батуми. Суда были отбуксированы к пристани Ахыркапы в Мраморном море, уточняется в сообщении Министерства транспорта Турции.