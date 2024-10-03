Четыре сотрудника МЧС пострадали из-за атаки дрона БПЛА в Горловке

Четверо сотрудников МЧС РФ пострадали из-за атаки БПЛА ВСУ в Горловке в ДНР, сообщили в МЧС России.

«В ДНР пострадали четыре сотрудника МЧС России. Из-за атаки БПЛА в Горловке загорелась сухая трава и мусор», - следует из заявления в Telegram-канале ведомства.

Из-за удара дронами в населенном пункте произошло возгорание сухой травы и мусора. Помимо этого, повреждения получила автоцистерна.

После ликвидации пожара сотрудники МЧС заметили в небе надвигающийся БПЛА. Им чудом удалось спуститься в укрытие, следует из сообщения.

Вернувшись в подразделение, спасатели почувствовали себя плохо. Сотрудников МЧС госпитализировали с контузией.