Раненый на СВО боец из Челябинска рассказал, как получил новую профессию

Участник СВО Герман Елыков освоил профессию оператора токарного станка по металлу после возвращения из зоны спецоперации, где он тоже был оператором, только дронов.

Во время выполнения боевой задачи он получил осколочные ранения. Боец ВС РФ рассказал «Звезде», что получил осколочные ранения, но после восстановления уже начал трудовую деятельность.

«Мы шли одни из первых в колонне и попали под обстрел, машину, в которой мы ехали - подбили. Осыпало глаза и посекло руки осколками. Был слеп дней семь», - рассказал военнослужащий.

Для получения новой профессии Елыков обратился в челябинский центр занятости, где ему предложили сразу несколько вариантов. Помимо этого, работники имеют право переучиться на другую специальность. Также в случае проблем со здоровьем есть специально оборудованные рабочие места.

«Если у них есть желание - они могут переучиться либо продолжить трудовую деятельность. Если у ребят есть проблемы со здоровьем - работодатели готовы предложить специально оборудованные рабочие места», - рассказала «Звезде» директор центра занятости населения Челябинска Мария Никонова.

Челябинский центр занятости предлагает тысячи вакансий. Уровень безработицы в регионе - рекордно низкий – всего 0.5%. Также в случае трудоустройства, есть надбавки к отпуску, к бракосочетанию и рождению ребёнка, санаторно-курортное лечение и путевки в лагерь для детей, расскзаала начальник отдела кадров оборонного предприятия Татьяна Сергиева.

Челябинская область на 39 месте в рейтинге рабочих мест с высокой зарплатой из 89 субъектов страны. Бойцы вернувшиеся с СВО также могут рассчитывать на прежний уровень жизни, сопоставимые с достойными выплатами на передовой.

Похожие ярмарки вакансий для участников СВО есть в разных городах страны. Специалисты службы занятости так же посещают лечебные и санаторные учреждения, где предлагают военнослужащих возможности обучения и трудоустройства.