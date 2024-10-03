По всей Украине происходят обвалы сотрудников ТЦК на прохожих. В Киеве на улице подвергли насильственной мобилизации ведущего инженера одной из компаний по производству БПЛА, посчитав, что его навыке в стрельбе нужнее на передовой. В Одессе также была попытка заставить выйти из автомобиля мужчину, чтобы отправить его в ряды ВСУ .

При этом на Украине пытаются найти плюсы в сложившейся ситуации с мобилизацией: повысилось количество добросовестных алиментщиков. Дело в том, что отцам троих и более детей, которые во время выплачивают средства, дают отсрочку.

«Мы сравнили статистику прошлого года и этого. И видим, что наши граждане более добросовестно оплачивают алименты. Мы это связываем с тем, что, например, многодетный отец, который имеет троих или более несовершеннолетних детей, имеет отсрочку от мобилизации», - заявил представитель Минюста Украины Кирилл Миненко

Страны Прибалтики особо обеспокоены конфликтом на Украине. В частности, польский министр иностранных дел Радослав Сикорский призвал страны Западной Европы перестать выплачивать пособия украинским беженцам-уклонистам.

Глава МИД Литвы призывает включить Украину в НАТО. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, просит отправить войска Североатлантического альянса в Киев, не смотря на отсутствие согласия по этому вопросу. Певкур даже готов предоставить собственных военных, однако для выполнения небоевых задач.



Завершается двухлетняя тренировочная миссия ЕС и надеется на ее продление на следующие два года. Однако это решение блокирует Венгрия.

«Мы считаем это крайне опасным шагом с точки зрения риска эскалации войны. В этом случае обучение будет проходить не только на территории ЕС, но также и на территории Украины», - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Франция призывает усилить контроль над средствами для Украины, которые состоят из замороженных российских активов. Формально они выдаются Киеву в форме кредита, пишет Politico. Сам Макрон обеспокоен тем, что в случае возвращения Трампа в Белый дом конфликт на Украине перестанет волновать Соединенные штаты, и Франции придется справляться со всем самостоятельно.

«Европа больше не является главным приоритетом Америки. Главный приоритет США – это США, это естественно и справедливо. Второй приоритет – Китай, а остальное зависит от ситуации. Для Украины они очень лояльные и надежные партнеры», - сказал Макрон.

Пока Европа теряет свою лояльность по отношению к Украине, киевский режим усиливает давление путем угроз российским гражданам. Так, супруге одного из российских военнопленных, угрожали расправой, если она не совершит диверсию.

«Они выдвинули условие, чтобы я подожгла пятигорский военкомат или военную машину, сняла все это на видео и прислала его», - сообщила супруга российского военного.

Верховный комиссар ООН по правам человека заявил, что на пытки и угрозы внесудебных расправ жаловался каждый второй российский военнопленный. В большинстве случаев не удалось установить виновых, что свидетельствует о системной практике ВСУ.