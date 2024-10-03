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На учениях ОДКБ впервые применили парашютную систему АПСДГ-250

Доставка грузов была отработана миротворческими силами ОДКБ в рамках военных учений «Нерушимое братство-2024» в Казахстане.
Елизавета Кондрикова 2024-10-03 19:08:21
© Фото: Пресс-служба ОДКБ © Видео: Пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ

На военных учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане впервые применили высокоточную грузовую парашютную систему АПСДГ-250, способную осуществлять доставку грузов с высоты до 8 000 метров, сообщили в пресс-службе организации. Она также опубликовала видеозапись с учений.

«Грузовые парашюты имеют встроенную навигационную систему, позволяющую десантировать несколько грузовых контейнеров с точностью приземления до ста метров друг от друга», - говорится в релизе пресс-службы.

Речь идет об учениях «Нерушимое братство-2024», в ходе которых миротворческие силы ОДКБ среди прочего отработали доставку гуманитарных грузов для населения. В них принимают участие военные из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана - всего более 2 000 военнослужащих.

В начале сентября этого года в Киргизии также стартовали учения ОДКБ «Взаимодействие-2024», «Поиск-2024» и «Эшелон-2024».

#одкб #Казахстан #военные учения #парашютная система #нерушимое братство-2024
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