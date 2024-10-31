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Турпоток в России превысил 65 млн поездок

В лидерах по количеству принятых туристов - Сибирь и юг России.
Виктория Бокий 2024-10-31 09:23:55
© Фото: Roman Denisov, Global Look Press

Поток туристов за девять месяцев 2024 года вырос на 11,1% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 65,5 млн поездок. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«За прошедшие девять месяцев Росстат зафиксировал 65,5 млн туристических поездок по России - это на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года», - отметил Чернышенко.

Сообщается, что 5,5 млн поездок туристы совершили по регионам Сибири, что на 15,3% больше, чем за этот же период прошлого года. По количеству принятых туристов федеральный округ встал на первое место. Самые высокие результаты - в Туве, Томской и Омской областях.

Второе место по турпотоку занял юг России, где прирост числа поездок составил 14,8%. Всего было принято 12,3 млн туристов.

«Замыкает тройку лидеров Северный Кавказ, который демонстрирует значительные темпы развития данной сферы в последние годы. Показатель увеличился на 14,8% и достиг отметки 2,3 миллиона поездок», - говорится в сообщении.

Лидером среди регионов, которые интересны иностранным туристам, стал Дальний Восток. Самые высокие результаты у Якутии, Амурской области и Хабаровского края. В тройку лидеров по приросту интуристов также вошли северо-запад страны и Сибирь. Значительные результаты у Карелии, Мурманской области, Санкт-Петербурга, Иркутска, Томской области и Тувы.

Министр экономического развития Максим Решетников также упомянул о развитии туристических центров в Сибири и на Дальнем Востоке, куда приезжают и россияне, и иностранцы.

#Россия #в стране и мире #Сибирь #Дальний Восток #Туристы #Росстат #Дмитрий Чернышенко #турпоток #юг россии
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