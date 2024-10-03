В Германии прошел митинг против поставок оружия Киеву

В столице Германии демонстранты вышли на центральную площадь в парке Тиргартен с требованием мирного урегулирования конфликта на Украине и Ближнем Востоке.

В митинге приняли участие более 3 000 человек. Многие люди несли флаги России и Палестины.

Помимо этого, среди митингующих можно увидеть плакаты, адресованные правительству ФРГ, с просьбой поспособствовать дипломатическому урегулированию конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

В организации митинга участвовали лидеры левых партий, в частности Зерен Пелльманн, Сара Вагенкнехт и Ральф Штегнер. На демонстрации также присутствовали руководители профсоюзов ФРГ.