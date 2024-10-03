МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Германии прошел митинг против поставок оружия Киеву

Протестующие на улицах Берлина несут флаги России.
Карина Тазетдинова 2024-10-03 18:42:05
© Фото: JÃ¶rg Carstensen, Global Look Press

В столице Германии демонстранты вышли на центральную площадь в парке Тиргартен с требованием мирного урегулирования конфликта на Украине и Ближнем Востоке.

В митинге приняли участие более 3 000 человек. Многие люди несли флаги России и Палестины.

Помимо этого, среди митингующих можно увидеть плакаты, адресованные правительству ФРГ, с просьбой поспособствовать дипломатическому урегулированию конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

В организации митинга участвовали лидеры левых партий, в частности Зерен Пелльманн, Сара Вагенкнехт и Ральф Штегнер. На демонстрации также присутствовали руководители профсоюзов ФРГ.

#в стране и мире #Берлин #Германия #демонстрация #митинг #Поставки оружия Киеву
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 