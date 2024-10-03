Чемодан пассажира взорвался в аэропорту Варшавы

Чемодан пассажира в аэропорту Варшавы взорвался на территории сортировочной площадки, сообщила официальный представитель воздушной гавани Анна Дермонт-Шиманяк.

«Взрыв произошел из-за разгерметизации герметично закрытого контейнера в багаже одного из пассажиров на территории сортировочной площадки», - ответила журналистам Дермонт-Шиманяк.

Она объяснила, что взрыв произошел из-за разгерметизации закрытого контейнера в чемодане. По данным радиостанции RMF FM, в нем находились «биологические материалы» для исследований, также там лежал сухой лед для поддержания низкой температуры.

По словам представителя аэропорта, никто не пострадал. Она уточнила, что по процедуре безопасности они остановили оформление пассажиров и спустя 10 минут уладили ситуацию.