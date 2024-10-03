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Чемодан пассажира взорвался в аэропорту Варшавы

Взрыв произошел из-за разгерметизации контейнера с «биологическими материалами» в багаже.
Карина Тазетдинова 2024-10-03 16:29:56
© Фото: Boris Roessler, Global Look Press

Чемодан пассажира в аэропорту Варшавы взорвался на территории сортировочной площадки, сообщила официальный представитель воздушной гавани Анна Дермонт-Шиманяк.

«Взрыв произошел из-за разгерметизации герметично закрытого контейнера в багаже одного из пассажиров на территории сортировочной площадки», - ответила журналистам Дермонт-Шиманяк.

Она объяснила, что взрыв произошел из-за разгерметизации закрытого контейнера в чемодане. По данным радиостанции RMF FM, в нем находились «биологические материалы» для исследований, также там лежал сухой лед для поддержания низкой температуры.

По словам представителя аэропорта, никто не пострадал. Она уточнила, что по процедуре безопасности они остановили оформление пассажиров и спустя 10 минут уладили ситуацию.

#взрыв #Польша #Аэропорт #Варшава #чемодан #Анна Дермонт-Шиманяк
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