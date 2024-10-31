Словакия в августе этого года впервые стала главным покупателем товаров из России в Европейском союзе, передает РИА Новости со ссылкой на Евростат. При этом, крупнейшим торговым партнером по прежнему остается Германия.

Закупки Братиславы выросли в 2,1 раза — до 320,9 миллиона евро. После идет Италия с затратами на 319,2 миллиона евро на российские товары. В тройку также входит Венгрия с продукцией на общую сумму в 300,3 миллиона евро.

Лидером импортного роста стала Дания. Ее закупки возросли в 2,3 раза, сейчас они составляют 27,7 миллиона евро. Словакии стала не единственной страной, чьи поставки из РФ подскочили вдвое, также сделала и Португалия, затраты которой увеличились до 14,1 миллиона евро.

Главный торговый партнер РФ в ЕС для России по прежнему Германия несмотря на то, что за август товарооборот сократился на 17%, то есть до 696,3 миллиона евро. Сокращение товарооборота из РФ наблюдается и в Италии (-26%, 611 миллионов евро), Нидерландах (-110%, 412 миллионов евро), Венгрии (-29%, 370 миллионов евро) и Франции (-21%, 362 миллиона евро).