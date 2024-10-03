Нарышкин: Москва и Баку сорвали провокацию США против дипломата РФ

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин с официальным визитом посетил Баку, где встретился с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. В ходе беседы они обсудили международную обстановку и взаимодействие спецслужб двух стран, а также рассмотрели приоритеты двустороннего взаимодействия на ближайшую перспективу.

Кроме того, Сергей Нарышкин провел переговоры с начальниками Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе СВР России.

Также в ходе визита в Баку Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбам Азербайджана и РФ удалось предотвратить провокацию против российского дипломата со стороны США.

«Недавно совместными усилиями спецслужб Азербайджана и России удалось предотвратить провокационную угрозу по отношению к одному из российских дипломатов со стороны американцев», - сказал директор СВР.

При этом Сергей Нарышкин не привел каких-либо подробностей.