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Нарышкин: Москва и Баку сорвали провокацию США против дипломата РФ

Директор Службы внешней разведки России прибыл с официальным визитом в Баку.
Сергей Лебедев 2024-10-03 16:15:41
© Фото: Мурад Оруджев, РИА Новости

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин с официальным визитом посетил Баку, где встретился с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. В ходе беседы они обсудили международную обстановку и взаимодействие спецслужб двух стран, а также рассмотрели приоритеты двустороннего взаимодействия на ближайшую перспективу.

Кроме того, Сергей Нарышкин провел переговоры с начальниками Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе СВР России.

Также в ходе визита в Баку Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбам Азербайджана и РФ удалось предотвратить провокацию против российского дипломата со стороны США.

«Недавно совместными усилиями спецслужб Азербайджана и России удалось предотвратить провокационную угрозу по отношению к одному из российских дипломатов со стороны американцев», - сказал директор СВР.

При этом Сергей Нарышкин не привел каких-либо подробностей.

#Россия #Азербайджан #Сергей Нарышкин #свр #служба внешней разведки
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