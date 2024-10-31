Штурмовики рассказали, как захватили 12 км укреплений под Угледаром

Бросая на ходу гранаты и не переставая стрелять, наши штурмовики врываются в опорный пункт противника. Действия в замкнутом пространстве доведены до автоматизма. Если первый перезаряжается, второй открывает огонь из-за спины товарища. Простреливается каждый поворот. Гранаты летят в любое укрытие.

Штурм с высоты полета квадракоптера. Операторы БПЛА на прямой связи со штурмовой группой.

Вот наш боец забрасывает гранату в окоп противника. Взрыв, штурмовики идут вперед. Натиск не ослабевает ни на секунду. Как и внимание наших бойцов. На этом участке линии соприкосновения западнее Угледара укрепления врага - словно лабиринт с множеством ловушек.

«Заходишь в окоп - обманчиво и заманчиво. Слева, справа норы, их не видно. Проходишь там блиндаж - тоже муляж. Они сзади выходят и тебя убивают. А основные блиндажи скрыты, их вообще не видно», - говорит командир штурмового отряда Саваль.

Но бойцы нашего штурмового подразделения из Приморья подобрали ключик и к такой обороне. Использовали инженерные сети.

«Было принято решение: где стоят трубы - там сидит живая сила. Мы работали где вентялиционная шахта, труба от печки. Кидали гранаты, потом заходили. Именно сверху мы начали работать», - рассказывает Саваль.

Таким образом удалось взять укрепления в лесопосадках общей протяженностью 12 километров.

Ни одна штурмовая операция не обходится без богатого урожая трофеев. Здесь тоже видим арсенал нового, не отстрелянного вооружения западного производства.

Боец с позывным Скрипач, как положено штурмовику, может применить любое оружие. Но трофейное, говорит, только в случае крайней необходимости.

«В основном мы используем свое. Больше доверяем и больше про него знаем. Не используем, потому что всякое бывает. Они любители просверлить дырочку в устройстве, и если выстрелить - то больше всего себя покалечишь», - говорит стрелок штурмового отряда Скрипач.

Неотстрелянные гранатометы противник бросил на позициях. По подсчетам штурмовиков, 70 боевиков спаслись бегством, чуть больше были уничтожены. Многие сдались в плен.

«Мы давненько воюем на этом направлении и видим колоссальную разницу с тем, что было раньше. Противник слабо замотивирован. С радостью сдается в плен. Это тероборона, простые мужики, насильно кинутые тцкашниками. Многие даже не хотят идти на обмен», - рассказывает стрелок штурмового отряда Марс.

Чтобы удержать насильно мобилизованных, по позициям распределили иностранных наемников. Находились по трое в каждом блиндаже среди теробороновцев. Наемники, по словам штурмовиков, сдаваться в плен даже не пытались. Возможно, причина такого поведения кроется в этих металлических контейнерах. Среди трофеев - емкости для хранения наркотиков.

«Они все время под наркотой там ходят. Если посмотреть с коптера - они в шортиках без броников. Уже заметно, что они принимают. Хранят вот в таких капсулах», - говорит Саваль.

Штурм удалось провести с минимальными потерями. Любая такая операция тщательно готовится. Анализируются данные разведки, все действия отрабатываются на полигоне. Подбирается тактика, способная взломать любую линию обороны.