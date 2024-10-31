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«Ураган» уничтожил скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении

Кроме того, в результате детонации боеприпасов противника был взорван склад с боеприпасами.
2024-10-31 06:55:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск «Запад» успешно ликвидировал скопление бронетехники Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Боевая машина РСЗО «Ураган» оперативно прибыла на огневую позицию. Расчет развернул систему и нанес удар 220-миллиметровыми реактивными снарядами по позициям противника.

В результате точного попадания были уничтожены не только бронетехника, но и живая сила ВСУ. Кроме того, в результате детонации боеприпасов противника был уничтожен склад с боеприпасами.

Корректировку огня осуществляли расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов, что позволило нанести точный и эффективный удар.

Характеристики РСЗО «Ураган» позволяют ей успешно выполнять самые разные боевые задачи, включая контрбатарейную борьбу на расстоянии до 36 километров.

После пуска снарядов расчет оперативно меняет огневую позицию, перезаряжает систему и уходит в районы ожидания.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #ВСУ #РСЗО «Ураган» #Купянское направление #группировка войск запад
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