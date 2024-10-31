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Морпехи взяли пленных на опорнике ВСУ в Курской области

Под давлением наших военнослужащих противник оставил на взводном огневом пункте оружие и раненых.
2024-10-31 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы бригады морской пехоты Черноморского флота в составе группировки войск «Север» выбивают противника с территории Курской области. В ходе боев они уничтожают военную технику и живую силу ВСУ.

В Беловском районе Курской области морские пехотинцы взяли позиции, которые занимали боевики. В ходе боя наши военнослужащие уничтожили несколько бронетранспортеров с личным составом ВСУ.

Морпехи захватили разное вооружение западного производства на отбитых позициях. Несколько военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Под давлением наших военнослужащих противник оставил на взводном огневом пункте оружие и раненых. Личный состав противника эвакуировали в госпиталь, рассказал военнослужащий морской пехоты с позывным Клинцы.

Вместе с морскими пехотинцами службу несут военнослужащие комендантской службы и военной полиции. Они проверяют документы. Проверяют технику на блок-посту и оказывают помощь жителям, оставшимся в своих домах.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #морская пехота #Курская область #ВСУ #Черноморский флот #морпехи
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