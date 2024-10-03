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ЕК подала в суд на Венгрию из-за закона о защите суверенитета

Еврокомиссия уверена, что документ нарушает законодательство ЕС.
Сергей Лебедев 2024-10-03 15:15:15
© Фото: Daniel Karmann, dpa, Global Look Press

Еврокомиссия решила подать в суд Европейского союза на Венгрию из-за ее закона «О защите суверенитета», который якобы нарушает законодательство ЕС. Об этом говорится на сайте ЕК.

При этом власти Венгрии отрицают, что закон нарушает законодательство ЕС. По их мнению, данные заявления необоснованны.

Напомним, в декабре прошлого года парламент страны принял закон «О защите суверенитета», который должен помешать иностранному вмешательству во внутриполитические вопросы. Документ предусматривает наказание для партий, которые получают зарубежное финансирование на избирательные кампании.

Кроме того, предусмотрено создание Управления по защите суверенитета. Ему поручено расследование действий, которые осуществляются в интересах другого государства.

#в стране и мире #ЕС #Венгрия #Еврокомиссия #суд #ек #Европейский союз
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