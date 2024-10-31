Бойцов батальона «Медведи» наградили медалями на Саур-Могиле

В Донецкой Народной Республике наградили военнослужащих именного батальона «Медведи» из состава горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр». Церемония прошла на территории мемориального комплекса Саур-Могила.

Подполковник Алексей Гуреев, командир батальона, вручил бойцам заслуженные госнаграды. Военнослужащие были награждены медалями «За отвагу» и «За храбрость».

Командир подразделения выразил мотострелкам благодарность и сказал слова признательности от командования группировки войск «Центр». После этого бойцы возложили цветы к Вечному огню на вершине Саур-Могилы, чтобы почтить память погибших героев.

В ходе специальной военной операции военнослужащие группировки не раз удостаивались высоких государственных и ведомственных наград за мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.