Суточные потери украинской стороны на Курском направлении превысили 300 человек, говорится в сводке Министерства обороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

Также противник в течение суток лишился на данном направлении четырех боевых бронированных машин, шести артиллерийских орудий, в том числе двух САУ Paladin, САУ Archer и трех автомобилей.

Накануне ведомство также отчиталось о потерях врага на Курском направлении. По данным Минобороны, ВСУ лишились более 300 военнослужащих за сутки.

С начала боев в Курской области ВСУ потеряли более 19 850 военнослужащих. За этот период времени на Курском направлении противник лишился 135 танков, 66 БМП, 98 БТР, 864 бронемашин, 577 автомобилей, 162 артиллерийских орудий. Также уничтожены 33 РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, девять ЗРК, 40 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.