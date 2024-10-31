В Госдуму внесут проект о запрете рекламы услуг тарологов

В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, который вводит запрет на рекламу услуг тарологов. Об сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике Андрей Свинцов.

По словам Свинцова, законопроект находится на финальной стадии разработки. Его цель - ограничить рекламу услуг тарологов как деятельности, которая может нанести вред.

Свинцов подчеркнул, что работа над законопроектом началась с тарологов, поскольку «вопрос абсолютно ясен: люди используют игральные карты для введения в заблуждение граждан, но хуже всего то, что они делают это за деньги».

Свинцов отметил, что тарологи дают советы людям о том, как принимать финансовые решения, а также рекомендуют некоторым директорам и компаниям, кого нанимать на работу, а кого нет. По его мнению, это является прямым мошенничеством, поэтому рекламу таких услуг необходимо запретить.

Свинцов также сообщил, что в Госдуме будет создана рабочая группа для изучения и обсуждения вопроса о запрете деятельности таких «специалистов», включая астрологов и колдунов. Не исключено, что им запретят их деятельность в России.