Москвичей предупредили о последнем «летнем» дне в октябре

Существенное понижение температуры в Московском регионе с минусовыми значениями ночью стоит ожидать в середине месяца. Об этом предупредила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе со «Звездой».

«Не исключено, что во второй половине месяца, то есть после 15 октября, в воздухе могут покружить снежинки. Погода вернется в свою климатическую норму, потому что до этого практически все дни температура будет выше нормы», - поделилась синоптик.

Что касается текущей недели, то 3 октября станет последним еще по-летнему солнечным днем без осадков с максимальной температурой в столице 20°С, отметила собеседница «Звезды». В пятницу погода уже изменится, максимальная температура в регионе 13-18°С, а в Москве 15-18°С. Также 4 октября возможен кратковременный дождь.

«В субботу дождя станет меньше. В воскресенье уже без существенных осадков. Температурный фон в дневные часы останется на уровне 11-16 градусов, ночная температура 7-9°С в Москве, по области возможно понижение до 3°С. В выходные дни особого тепла ждать не стоит», - отметила Позднякова.

Однако со следующего понедельника теплый воздух будет сопровождаться долговременными дождями. По словам метеоролога, это будет самый дождливый день в первой декаде октября. Температура воздуха повысится и будет примерно 16-18°С по Москве, по области 13-18°С. Такая погода сохранится до вторника, 8 октября.

Что касается температуры воздуха в последних числах октября, то, со слов Татьяны Поздняковой, о планах погоды на конец третьей декады месяца пока говорить рано.