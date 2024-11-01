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Расчет гаубицы Д-20 нанес удар по опорнику ВСУ на Донецком направлении

Артиллеристы стараются не допустить доставки боеприпасов и смены личного состава подразделений противника.
2024-11-01 08:02:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск нанесли удар из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении. Видео с их работой опубликовало Минобороны России.

Артиллеристы активно работают над тем, чтобы помешать противнику добраться до места назначения и пополнить свои запасы. Они стараются не допустить доставки боеприпасов и смены личного состава.

Находиться под постоянным огнем артиллерии, стрелкового оружия и авиабомб - это серьезное испытание для психики и морального духа противника, говорит заместитель начальника штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Фауст.

Враг пытается перебрасывать подкрепление, но наши бойцы это видят. Украинские войска действуют скрытно и пытаются осуществить переброску в темное время суток, перед рассветом. Однако наши артиллеристы понимают, когда и куда они прибудут, и готовятся их встречать.

Артиллеристы несут службу в любое время, независимо от погодных условий. Они наносят удары по военным объектам, укреплениям и живой силе противника и поддерживают огнем штурмовые подразделения.

Гаубицы Д-20 способны поражать цели на расстоянии более 17 километров при полном заряде. Прицельный огонь из этого орудия можно вести с частотой до пяти выстрелов в минуту.

Оперативную корректировку огня гаубиц проводят с использованием беспилотных летательных аппаратов. Это позволяет эффективно поражать цели противника с минимальным расходом боеприпасов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #Украина #ВСУ #д-20 #Южная группировка войск #донецкое направление
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