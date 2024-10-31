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Выставка к вековому юбилею Кукрыниксов откроется в Москве

Зрители смогут увидеть самые знаменитые работы Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова.
Андрей Вакула 2024-10-31 22:50:31
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Их творчество стало символом острой политической карикатуры. Масштабная выставка, посвященная 100-летию Кукрыниксов, открывается в Москве. В Манеже собрали более трехсот работ известного трио художников: Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова. Их рисунки выходили в журнале «Крокодил» и редко какой номер обходился без карикатуры.

По карикатурам Кукрыниксов можно изучать историю СССР от его становления до 1980-х годов. Первым выставку увидел Владимир Соколов, сын одного из художников.

«Это были веселые, дружные ребята, которые прожили трудную жизнь, но прожили ее счастливо и объединяла их радость творчества, беззаветная любовь к Родине и служение Отечеству», - рассказал сын одного из художников Владимир Соколов.

Десять залов, которые посвящены различным периодам творчества. Более 300 работ Кукрыниксов собрали по российским музеям и частным коллекциям.

Здесь 20-30-е годы и, конечно, Великая Отечественная война. Кукрыниксы хорошо знали врага: изучали мимику фашистов по видеохронике и фотографиям. Зло на их рисунках становилось нелепым и смешным. Ненависть к врагу была на переднем плане. Художники часто обращались к приему, когда изображали врага не человеком, а, например, гориллой, пауком или крысой. Тем самым подчеркивали зверства фашизма.

Художники присутствовали на Нюрнбергском процессе - каждый день делали зарисовки обвиняемых из зала суда. Материалы сразу отправляли в Москву, чтобы они вышли в газетах. А потом была Холодная война и тоже карикатуры.

«Уникальность именно в их крепкой дружбе. Вековую историю своего коллектива изначально для себя они выработали», - отметила куратор выставки Любовь Подлеснова.

Выставку в Манеже официально откроют завтра. Экспозицию можно посетить с полудня до 22 часов.

#Москва #Выставка #Манеж #Кукрыниксы #Карикатура
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